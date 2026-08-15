Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Avantajları

Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye için çok avantajlı olduğunu yazdı.

To Vima gazetesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdiği bugünkü haberinde, anlaşmayı önemli kılan şeylerden birinin de tarafların stratejik avantajları olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Körfez'in ekonomi ve enerji açısından en önemli ülkelerinden olduğu, Pakistan'ın düzenli bir ordu ve nükleer silahlara sahip olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin ise savunma sanayisini büyüttüğüne dikkat çekildi.

Haberde, her üç ülkenin de ABD ile iyi ilişkileri olduğuna işaret edilerek, "Türkiye'nin bu birliktelikte yer alması Orta Doğu'daki konumunu güçlendiriyor ve İran Körfezi'ndeki güçlü ülkelerle ilişkilerinin derinliğini gösteriyor." yorumu yapıldı.

Bu durumun, Türkiye'nin kendisini bölgesel bir güce dönüştürme yönündeki geniş stratejisini de güçlendirdiği vurgulanan haberde, Türkiye'nin sadece jeopolitik gelişmeleri takip etmekle kalmayıp, sınırlarından yüzlerce kilometre uzaktaki gelişmeleri de şekillendirebileceği kaydedildi.

Kathimerini gazetesinin haberinde ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Atina'ya Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi temel prensiplerinin değiştiğini gösterdiği ifade edildi.

Haberde, Yunanistan'ın temel endişesinin Türkiye'nin konumunu güçlendirmesi ve Mısır'ın anlaşmaya katılma ihtimali olduğuna değinildi.

Bu anlaşmanın aniden ortaya çıkmadığı ve yazın Türkiye'nin bölgede attığı diplomatik adımların bir sonucu olduğunun altı çizilen haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde Suudi Arabistan'la birlikte üretime geçebileceği değerlendirmesi yer aldı.

Haberde, anlaşmanın Yunanistan için dezavantajlarından birinin ise Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoruna (IMEC) ilişkin planların iptal edilmesi olabileceği aktarıldı.

Öte yandan, Türkiye'nin Batı ile açık diyalog kanalları ve dinamik bir savunma sanayisine sahip olmasına, Suudi Arabistan'ın hem büyük enerji rezervlerine sahip olması hem de Müslüman dünyasında önemli bir yerinin bulunmasına ve Pakistan'ın nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olmasının altı çizilen haberde, tüm bu nedenlerle bu birlikteliğin rasyonel bir seçim olduğu belirtildi.