Mekke Savunma İttifakı'ndan İlk Karar - Son Dakika
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Mekke Savunma İttifakı'ndan İlk Karar

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Bakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kararlarını İstanbul'daki toplantıda duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarının resmen alındığını bildirdi.

Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Fidan, "Bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık. Katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında İstanbul'da bugün bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mekke Savunma İttifakı'ndan İlk Karar - Son Dakika

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