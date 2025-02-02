Meksika, ABD Gümrük Vergilerine Yanıt Veriyor

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MEKSİKO, 2 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetimi tarafından uygulanan gümrük vergilerine karşılık Meksika'nın çıkarlarını savunmak üzere vergi ve vergi dışı önlemler uygulaması için Ekonomi Bakanlığı'na cumartesi günü talimat verdi.

Sheinbaum sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, sorunların gümrük vergileri uygulayarak değil, konuşarak ve diyalog kurarak çözülebileceğini ifade etti.

Devlet Başkanı, " Beyaz Saray'ın Meksika hükümetinin suç örgütleriyle ittifak içinde olduğu yönündeki iftirası ile topraklarımıza müdahale etme niyetini kesin şekilde reddediyoruz" dedi.

Sheinbaum, ABD'nin uyuşturucu ticareti yapan ve şiddet üreten suç gruplarıyla mücadele etmek istemesi durumunda, her iki ülkenin de her zaman ortak sorumluluk, karşılıklı güven, işbirliği ve hepsinden önemlisi "pazarlık konusu olmayan" egemenliğe saygı ilkeleri çerçevesinde entegre olarak birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini cumartesi günü imzalamıştı.