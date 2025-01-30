Meksika, ABD'nin Gümrük Vergisi Planlarına Hazırlıklı - Son Dakika
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Meksika, ABD'nin Gümrük Vergisi Planlarına Hazırlıklı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin gümrük vergisi uygulamasına karşı hazırlık yapacaklarını açıkladı.

30.01.2025 09:57
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MEKSİKO, 30 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Washington'un yüzde 25'lik gümrük vergisini uygulayıp uygulamayacağından emin olmadıklarını ancak uygulaması halinde buna hazırlıklı olduklarını söyledi.

Sheinbaum, çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında, "Aslında uygulanacağını düşünmüyoruz, ancak uygulanırsa bizim de planımız var ve zamanı geldiğinde o planı açıklayacağız" dedi.

Sheinbaum, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente başkanlığındaki heyetin, ABD hükümeti ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, salı günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın kitlesel göç ve fentanil kaçakçılığı sorunlarını çözmek için işbirliği yapmadıkları takdirde cumartesi gününden itibaren Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Meksika, ABD'nin Gümrük Vergisi Planlarına Hazırlıklı - Son Dakika

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