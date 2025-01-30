Meksika, ABD'nin Gümrük Vergisi Planlarına Hazırlıklı

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MEKSİKO, 30 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Washington'un yüzde 25'lik gümrük vergisini uygulayıp uygulamayacağından emin olmadıklarını ancak uygulaması halinde buna hazırlıklı olduklarını söyledi.

Sheinbaum, çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında, "Aslında uygulanacağını düşünmüyoruz, ancak uygulanırsa bizim de planımız var ve zamanı geldiğinde o planı açıklayacağız" dedi.

Sheinbaum, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente başkanlığındaki heyetin, ABD hükümeti ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, salı günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın kitlesel göç ve fentanil kaçakçılığı sorunlarını çözmek için işbirliği yapmadıkları takdirde cumartesi gününden itibaren Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığını belirtmişti.