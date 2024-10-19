Meksika-Çin İlişkileri Güçleniyor

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MEKSİKO, 19 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin Çin ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ikili işbirliğini güçlendirmek için geniş fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

Sheinbaum Perşembe günü düzenlenen günlük basın toplantısında Xinhua'nın sorusu üzerine, "Çin ile kültür, ticaret ve diğer alanlarda çok iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, Meksika hükümetinin görevlerinden birinin de ikili ilişkileri ortaklaşa değerlendirmek ve geliştirmek üzere Çinli muhataplarıyla bir araya gelmek olduğunu ifade etti.

Sheinbaum ayrıca geçen yıl Ekim ayında Pasifik kıyısındaki Acapulco tatil beldesini yerle bir eden Otis Kasırgası'nın ardından verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür etti.

Çin'in destek amaçlı gönderdiği yerli ev aletleri ve mutfak eşyalarını hatırlatan Sheinbaum, "Meksika, Acapulco'daki Otis Kasırgası'ndan sonra ülkemize gönderilen mallar için Çin hükümetine minnettar" dedi.

Sheinbaum ayrıca, Meksika ve Çin'in önemli ekonomiler ve pazarlar olarak G20 ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu gibi çeşitli çok taraflı platformlarda işbirliği yaptıklarını vurguladı.

Devlet Başkanı, Meksika'nın çok taraflı forumlardaki tutumunun, "dünyanın içinde bulunduğu durum nedeniyle barış arayışına" odaklanan dış politikasıyla uyumlu olmaya devam ettiğini ifade etti.