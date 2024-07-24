Meksika'da Alkol Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 2 Yaralı

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MEXICO Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir alkol fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Eyalet Sivil Savunma Müdürü Victor Hugo Roldan, fabrikadaki dev tekila fıçılarından ikisinin patladığını açıkladı.

Patlama sonucu çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 işçinin yaşamını yitirdiği ve 2'sinin de yaralandığı belirtildi.

Roldan, yangının kontrol altına alındığını ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Tedbir amaçlı fabrika çevresindeki bölgeyi boşaltan yetkililer, yangının kontrol altına alınması sonrası bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verdi.

Patlama sebebi henüz netlik kazanmazken konuya dair incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.