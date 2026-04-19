Meksika\'da Bar Saldırısı: 8 Ölü

MEKSİKO, 19 Nisan (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Morelos eyaletine bağlı Ayala belediyesinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Morelos eyalet savcılığı yaptığı açıklamada, saldırının cumartesi günü ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir barda gerçekleştiğini belirterek, "Adli tıp uzmanları, olay yerinde bulunan 8 cansız beden üzerinde gerekli yasal ve teknik işlemleri yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

Eyalet suç soruşturma birimi müfettişlerinin, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla delil topladığı ve tanıklarla görüştüğü bildirildi.

Federal yetkililere göre, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile bağlantılı suç grupları ve yerel çeteler bölgesel kontrol için rekabet ediyor.