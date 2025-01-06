Meksika'da Bardaki Silahlı Çatışma: 5 Ölü

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MEKSİKO, 6 Ocak (Xinhua) -- Meksika'nın güneydoğusundaki bir barda meydana silahlı çatışmada en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa'daki bir barda cumartesi gecesi meydana gelen olayın ardından eyalet yönetimi sözcüsü Fernando Vazquez Rosas, gazetecilere yaptığı açıklamada "eyalet güçleri ve federal güçler tarafından Villahermosa'nın Tamulte mahallesindeki bir barda 5 kişinin silahla öldürülmesinden sorumlu olanları aramak üzere bir operasyon başlatıldığını" söyledi.

Sözcü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Resmi verilere göre Tabasco'da Aralık 2023'ten bu yana işlenen cinayetlerde artış görüldü.