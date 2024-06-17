Meksika\'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü

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Meksika'da yerel seçimler sürecinde çok sayıda belediye başkanı adayı ve başkanın öldürülmesi sıcaklığını korurken seçimlerin ardından da saldırılar sürüyor. Guerrero eyaletinde bir belediye başkanı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ARAÇTAN İNDİRİLİP EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

Eyalete bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Araçtan indirilen Villalba, eşinin gözü önünde silahla öldürüldü. Villalba'nın saldırıda yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

YENİ SEÇİLMİŞTİ

Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, belediye başkanının öldürülmesi kınanarak saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde ise bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi. Villalba, 2 Haziran'daki seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı seçilmişti. Meksika'da Eylül 2023'ten bu yana öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi.