Meksika\'da çete operasyonunda 4 polis öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği çete operasyonunda çıkan çatışmada 4 polis yaşamını yitirdi.
Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Huejucar kasabasında, organize suç örgütüne operasyon düzenleyen polis ile çete üyeleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 4 polis hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.
Bölgeye takviye ulusal muhafızlar sevk edilirken, polis helikopteri de havadan destek amaçlı uçuş yaptı.
Yetkililer, çete üyelerinin saklandığı alanın çembere alındığı bilgisini paylaştı.
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