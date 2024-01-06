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Meksika'da düşen uçakta 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da düşen uçakta 4 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Coahuila eyaletinde, Teksas Bronwnsville Havaalanı'ndan kalkan bir uçak, Guadalupe Havaalanı yakınındaki boş araziye düştü. Kazada, aralarında 2 kardeşin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanı da bulunuyor. Olayın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika\'da düşen uçakta 4 kişi hayatını kaybetti
06.01.2024 - 05:45,  Güncelleme: 05:46
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Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Koruma Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Teksas Bronwnsville Havaalanı'ndan kalkan N6074A numaralı küçük uçak, Guadalupe Havaalanı yakınındaki boş araziye düştü.

Kazada, aralarında 2 kardeşin de olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ve Federal Sivil Havacılık soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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