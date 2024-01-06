Meksika\'da düşen uçakta 4 kişi hayatını kaybetti

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Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Sivil Koruma Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Teksas Bronwnsville Havaalanı'ndan kalkan N6074A numaralı küçük uçak, Guadalupe Havaalanı yakınındaki boş araziye düştü.
Kazada, aralarında 2 kardeşin de olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu bildirildi.
Kazanın nedenine ilişkin Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ve Federal Sivil Havacılık soruşturma başlattı.
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