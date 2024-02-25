Meksika'da minibüsün tıra çarpması sonucu 9 kişi öldü - Son Dakika
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Meksika'da minibüsün tıra çarpması sonucu 9 kişi öldü

Meksika\'da minibüsün tıra çarpması sonucu 9 kişi öldü

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde bir minibüsün hareket halindeki bir tıra arkadan çarpması sonucu en az 9 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kazanın Cumartesi günü meydana geldiği belirtildi. Ölenlerden birinin ve yaralılardan bazılarının çocuk olduğu öğrenildi. Trafik kazaları ülkede 5 ila 29 yaş arasındaki çocuk ve gençler arasında en yaygın ölüm sebebi olarak kaydediliyor.

25.02.2024 09:22  Güncelleme: 09:23
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MEKSİKO, 25 Şubat (Xinhua) -- Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde bir minibüsün hareket halindeki bir tıra arkadan çarpması sonucu en az 9 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Ülkenin Güvenlik ve Sivil Koruma Sekreterliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın Cumartesi günü 75D Rioverde-San Luis Potosi otoyolunun 17. kilometresinde meydana geldiğini belirtti.

Yerel medya, minibüsteki yolcuların kuzeydeki Nuevo Leon eyaletinin Monterrey kentindeki dini bir etkinlikten döndüklerini bildirdi. Ölenlerden birinin ve yaralılardan bazılarının çocuk olduğu öğrenildi.

Resmi istatistiklere göre trafik kazaları ülkede 5 ila 29 yaş arasındaki çocuk ve gençler arasında en yaygın ölüm sebebi.

Kaynak: Xinhua

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