Meksika'nın Tabasco eyaletinde, otobüsle kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 41 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Meksika basınındaki haberlere göre, Cancun kentinden Tabasco'ya seyahat eden otobüs, Escarcega-Villahermosa yolu üzerinde kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını belirten eyalet yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
Otobüs firması Tours Acosta'nın, Facebook'taki paylaşımında, kamyonun, otobüsün bulunduğu şeride geçtiği öne sürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Meksika'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 41 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?