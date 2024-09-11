Meksika'da Yargıç Seçimi Protesto Edildi

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(ANKARA) - Meksika'da yargıçların seçimle belirlenmesini öngören yasal düzenlemeyi protesto eden halk Meksika Senatosu'nu bastı. Meksika bayrakları açan protestocular nedeniyle tartışmalı yasanın konuşulduğu senatoda görüşmelere ara verildi. Protestocuların baskınından saatler sonra yeniden toplanan senatoda yargı paketi düzenlemesi kabul edildi.

Meksika'da yargıçların seçimle belirlenmesini içeren yargı paketi başkent Meksiko'da geniş çaplı protesto gösterilerine yol açtı. Meksika Senatosu'nu basan protestocular Meksika bayrakları açtıkları salonda senatörlerin tartışmalı paket üzerine gerçekleştirdikleri oturumu engelledi.

Protestocuların senatoyu basmasından saatler sonra yeniden toplanan senatonun yasayı kabul etmesiyle birlikte Meksika, dünyada yüksek mahkeme yargıçlarını halk oyuyla belirleyecek ilk ve tek ülke oldu. Protestocular, görev süresi bu ayın sonunda dolacak olan Başkan Andrés Manuel López Obrador'un mevcut yargı sistemini siyasi ve ekonomik elitlerin çıkarlarını gözetmekle eleştirmesinin ardından önerdiği bu yasanın yargı bağımsızlığını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor.

Yasa değişikliğine göre yüksek mahkemenin tüm üyeleri ve federal ve temyiz mahkemesi yargıçları, halk oyuyla seçilecek. Bazı görevler için aday olacak kişilerin sadece bir hukuk diplomasına, beş yıl "hukuki deneyime" ve bir tavsiye mektubuna sahip olmaları yeterli olacak. Kabul edilen yargı paketine karşı protesto gösterileri güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen devam ediyor.