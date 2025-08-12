Meksika'dan ABD'ye Sert Mesaj

MEKSİKO, 12 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, egemenlik ve bağımsızlık konusunda "asla" taviz vermeyeceklerini ve ABD askerlerinin Meksika topraklarında bulunmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Sheinbaum, pazartesi günü Ulusal Saray'daki olağan basın toplantısında, "Egemenliğimizi asla tehlikeye atmayacağımızı tüm Meksikalılar açıkça bilmelidir. Özgür, egemen ve bağımsız bir ülke olan Meksika'nın bağımsızlığını asla riske atmayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz ve ABD ordusu ya da başka bir ABD kurumunun, Meksika topraklarına ayak basmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Sheinbaum, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele için Meksika topraklarında düzenlenecek insansız hava aracı (İHA) saldırıları da dahil olmak üzere ABD hükümetinin her türlü müdahalesine karşı çıkacağını vurguladı.

Sheinbaum, Meksika toprakları üzerinde uçması gereken her türlü hava aracının, "ancak Meksika'nın kontrolü ve izlemesi altında uçabileceğini" belirtti.

ABD medyasında çıkan haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü olarak tanımladığı uyuşturucu kartellerine karşı İHA saldırıları düzenlemeyi planladığı ifade edilmişti.