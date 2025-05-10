Meksika'dan Google'a Dava

MEKSİKO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Meksika Körfezi'ni Amerikalı kullanıcılar için Google Haritalar'da "Amerika Körfezi" olarak etiketleyen Google'a karşı, bu hamlenin Meksika topraklarının egemenliğini ve uluslararası tanınırlığını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtıklarını söyledi.

Sheinbaum cuma sabah saatlerinde düzenlediği olağan basın toplantısında Google'a dava açıldığını ve "ilk kararın" verildiğini, kararın uygulanmasının beklendiğini belirtti.

ABD'nin "bir eyaletin, bir dağın, bir gölün adını değiştirebileceğini" ve kendi toprakları içindeyse "neye karar verirlerse" onu adlandırabileceğini, ancak Meksika ve Küba tarafındaki bölgelerin adlarının değiştirilemeyeceğini söyleyen Meksika Devlet Başkanı, Google'ın ilgili bölgeleri açıkça ayırt etmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu anlaşmazlık, başta göç ve güvenlik konuları olmak üzere devam eden gümrük vergisi gerilimlerinin ortasında meydana geldi. İki ülkenin yetkilileri bir anlaşmaya varmak için görüşme yaptı.

ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile 6 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Sheinbaum, "samimi bir diyalog" sürdürdüğünü ancak Körfez'in ismi konusunun ele alınmadığını söyledi.

Sheinbaum, "Biz bu konuya değinmedik. Bizim önerimiz şu: Körfez'in tamamını değil ama kendi topraklarına tekabül eden kısmını isimlendirme hakkına sahip oldukları bir karara varılmalı" dedi.