Meksika'dan Küba'ya Destek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika'dan Küba'ya Destek

10.04.2026 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika, Küba'ya insani yardım ulaştırmaktan gurur duyduklarını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya destek vermekten ve insani yardım ulaştırmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Küba'daki gelişmelere değinen Sheinbaum, ABD'nin ekonomik ambargo uyguladığı ada ülkesiyle yakın işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Sheinbaum, ülkesinin Küba'ya ulaştırdığı insani yardım sevkiyatlarına işaret ederek, "Küba ile işbirliğine devam edeceğiz. Küba ile ilgili gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Aksine, Küba halkına destek vermekten ve insani yardım ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Bu desteği sağlamaktan onur duyuyorum çünkü bu, ülkemizin en iyi diplomatik geleneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında yer alan, Küba'nın talebi üzerine yapılan insani yardımların gizli tutulduğu yönündeki iddiaları reddeden Sheinbaum, Küba'ya başta yakıt olmak üzere yapılan yardımların egemenlik kriterleri çerçevesinde ve ulusal çıkarlara zarar vermeden sürdürüldüğünü belirtti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 01:17:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.