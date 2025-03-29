Meksika'dan Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika
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Meksika'dan Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı

Sheinbaum, Trump'ın gümrük vergisinin otomotiv entegrasyonunu zarar vereceğini belirtti.

29.03.2025 12:00
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MEKSİKO, 29 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yüzde 25'lik gümrük vergisinin iki ülkenin otomobil sektörlerinin entegrasyonunu olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Sheinbaum cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Geçtiğimiz yıl Meksika'dan ABD'ye yaklaşık 2,5 milyon araç ihraç edildi. Bu, uzun yıllardır devam eden bir entegrasyon" dedi.

ABD'nin uyguladığı tek taraflı önlemi kabul etmediklerini söyleyen Sheinbaum, gümrük vergilerinin bu entegrasyonu ve iki ülke ekonomisini etkileyeceğini belirtti.

Sheinbaum, Trump'ın önleminden en çok etkilenecek olanların, General Motors, Ford ve Stellantis gibi Meksika'da faaliyet gösteren ABD'li otomobil üreticileri olduğuna dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak Washington'la görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Sheinbaum, "Meksika ve ABD'deki istihdamı korumak amacıyla Meksika ile ABD arasındaki araç üretimine yönelik bu ticari entegrasyonunun etkilenmemesi için yollar arıyoruz" dedi.

Sheinbaum, yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin beklendiği önümüzdeki hafta "kapsamlı bir karşılık" vereceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Otomobil, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika

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