Meksika, DSÖ'nün ilk ölümcül kuş gribi vakasını kabul etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika, DSÖ'nün ilk ölümcül kuş gribi vakasını kabul etmiyor

Meksika, DSÖ\'nün ilk ölümcül kuş gribi vakasını kabul etmiyor

Meksika, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ülkede A(H5N2) virüsü nedeniyle kaydedilen ilk ölümcül vakanın doğru olmadığını açıkladı. Sağlık Sekreteri, ölümün diyabet ve böbrek yetmezliği nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. DSÖ ise Meksika'da doğrulanmış bir A(H5N2) vakasının bildirildiğini ve virüsün kaynağının henüz bilinmediğini duyurmuştu.

06.06.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), ülkede kuş gribinin alt türü A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın kaydedildiğine dair açıklamasını kabul etmediklerini bildirdi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısı öncesinde, Sağlık Sekreteri Jorge Alcocer, DSÖ'nün ülkede bir kişinin A(H5N2) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün "hatalı" bildiri yayımladığını belirten Alcocer, "DSÖ tarafından yayınlanan tebliğin oldukça kötü olduğunu ifade etmek istiyorum çünkü ölümcül bir vakadan bahsediyor ki bu durum öyle gelişmedi, bu kişi başka bir nedenden öldü." ifadesini kullandı.

Alcocer, DSÖ'nün bahsettiği 59 yaşındaki kişinin A(H5N2) virüsünden değil, diyabet ve böbrek yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniye öldüğünü duyurdu.

DSÖ'nün açıklaması

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedilmişti.

Virüsün, Meksika eyaletinde yaşayan bir kişide tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirilmişti.

Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının henüz bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatılmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Böbrek Yetmezliği, Kuş Gribi, Böbrek, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika, DSÖ'nün ilk ölümcül kuş gribi vakasını kabul etmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
22:03 Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 23:59:36. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika, DSÖ'nün ilk ölümcül kuş gribi vakasını kabul etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement