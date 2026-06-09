Meksika, Dünya Kupası Açılışını Güvence Altına Alacak - Son Dakika
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Meksika, Dünya Kupası Açılışını Güvence Altına Alacak

Meksika, Dünya Kupası Açılışını Güvence Altına Alacak
09.06.2026 14:51
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, protestolara rağmen 2026 Dünya Kupası açılışını olaysız yapacaklarını belirtti.

MEKSİKO, 9 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Eğitim Emekçileri Koordinasyonu sendikasının protesto gösterisi düzenleme olasılığına rağmen 2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreninin olaysız gerçekleşmesini sağlayacaklarını söyledi.

Sheinbaum pazartesi sabahı başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, siyasi rakiplerini turnuva arifesinde uluslararası kamuoyunda olumsuz algı yaratmak amacıyla hükümeti sert müdahalelere zorlamaya çalışmakla suçladı. Sheinbaum, herhangi bir protesto eylemine karşı sert polis müdahalesi ve baskıcı yöntemlerin uygulanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Sheinbaum, "Bizi kışkırtmak isteyen gruplar var ve bunlar sadece öğretmenler değil. Bu gruplar, baskı ortamı yaratma peşinde. Dünya Kupası açılış töreninin sorunsuz, olaysız ve huzur içinde gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.

ABD ve Kanada ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan üç ülkeden biri olan Meksika'nın, Meksiko, Guadalajara ve Monterrey olmak üzere üç şehirde toplam 13 maça ev sahipliği yapması planlanıyor.

Büyük bir öğretmen sendikası olan Ulusal Eğitim Emekçileri Koordinasyonu, federal hükümeti maaş artışları gibi taleplerinin karşılanmaması halinde protesto gösterileri düzenleyebilecekleri konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Meksika, Dünya Kupası Açılışını Güvence Altına Alacak - Son Dakika

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