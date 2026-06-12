Meksika, Dünya Kupası'na Galibiyetle Başladı

Gökmen Alpaslan Bozyel:

habere bakınca iyi bir başlangıç gibi görünüyor ama meksika her zaman böyle başlıyo sonra devam etmiyo yani bu ilk maç çok şey ifade etmez bence turnuva ilerledikçe ne olacağı belli olur şimdilik bir galibiyetle sevinmek erken olabilir