Meksika, Dünya Kupası'na Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Meksika, Dünya Kupası'na Galibiyetle Başladı

12.06.2026 00:55
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yendi. İlk maçta goller Quinones ve Jimenez'den.

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla start verdi. Ev sahibi ülkelerden Meksika, Mexico City Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti.

Karşılaşmada Güney Afrika'dan Sphephelo Sithole 49. dakikada, Themba Zwane ise 84. dakikada kırmızı kart gördü. Meksika'da da Cesar Montes, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

A Grubu'nda Meksika bir sonraki maçında 19 Haziran'da Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise 18 Haziran'da Çekya ile mücadele edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meksika, Dünya Kupası'na Galibiyetle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sibel Can Sibel Can:
    güzel bir başlangıç olmuş ama maçın anlatımı eksik kaldığı için oyuncuların performansı hakkında pek bir fikir oluşamadım 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Yiğit Ayşegül Yiğit:
    eğer oyuncular biraz daha iyi eğitim alsalardı belki daha az kişi ceza görmezdi 0 0 Yanıtla
  • Gökmen Alpaslan Bozyel Gökmen Alpaslan Bozyel:
    habere bakınca iyi bir başlangıç gibi görünüyor ama meksika her zaman böyle başlıyo sonra devam etmiyo yani bu ilk maç çok şey ifade etmez bence turnuva ilerledikçe ne olacağı belli olur şimdilik bir galibiyetle sevinmek erken olabilir 0 0 Yanıtla
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