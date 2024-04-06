Meksika, Ekvador eski Devlet Başkanı Yardımcısı'na siyasi sığınma hakkı tanıdı

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MEKSİKO, 6 Nisan (Xinhua) -- Meksika hükümeti, Aralık ayından bu yana Ekvador'un başkenti Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne sığınan ve yolsuzluk iddiasıyla suçlanan Ekvador eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'a siyasi sığınma hakkı tanımaya karar verdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, kararın "elde edilen bilgilerin detaylı şekilde incelenmesinde sonra" alındığı ve Meksika ile Ekvador'un taraf olduğu uluslararası bir anlaşma olan 1954 tarihli Karakas Diplomatik Sığınma Sözleşmesi kapsamında himaye belgesi verme talebiyle birlikte Ekvador makamlarına resmi olarak iletileceği belirtildi.

Karar, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kısa süre önce yaptığı açıklamalar üzerine Ekvador hükümetinin Meksika'nın Ekvador Büyükelçisi Raquel Serur Smeke'yi "istenmeyen kişi" ilan etmesinden bir gün sonra alındı.

Meksika hükümeti kararı "uygunsuz" ve "açıkça siyasi amaçlı" olarak değerlendirip kınadı. Smeke'ye "kendi güvenliği için Meksika'ya dönme" talimatını veren hükümet, Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'nin önünde artan sayıda polis bulundurulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.