Meksika, Ekvador eski Devlet Başkanı Yardımcısı'na siyasi sığınma hakkı tanıdı

MEKSİKO, 6 Nisan (Xinhua) -- Meksika hükümeti, Aralık ayından bu yana Ekvador'un başkenti Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne sığınan ve yolsuzluk iddiasıyla suçlanan Ekvador eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'a siyasi sığınma hakkı tanımaya karar verdi.
Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, kararın "elde edilen bilgilerin detaylı şekilde incelenmesinde sonra" alındığı ve Meksika ile Ekvador'un taraf olduğu uluslararası bir anlaşma olan 1954 tarihli Karakas Diplomatik Sığınma Sözleşmesi kapsamında himaye belgesi verme talebiyle birlikte Ekvador makamlarına resmi olarak iletileceği belirtildi.
Karar, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kısa süre önce yaptığı açıklamalar üzerine Ekvador hükümetinin Meksika'nın Ekvador Büyükelçisi Raquel Serur Smeke'yi "istenmeyen kişi" ilan etmesinden bir gün sonra alındı.
Meksika hükümeti kararı "uygunsuz" ve "açıkça siyasi amaçlı" olarak değerlendirip kınadı. Smeke'ye "kendi güvenliği için Meksika'ya dönme" talimatını veren hükümet, Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'nin önünde artan sayıda polis bulundurulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
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Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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