Meksika, Haiti'deki şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarını tahliye etti

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MEKSİKA, 2 Nisan (Xinhua) -- Meksika, şiddet olaylarının tırmandığı Karayipler ülkesi Haiti'den Pazar günü 34 vatandaşını tahliye etti.

Meksika Dışişleri Bakanlığı ve Donanma Sekreterliği Pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador'un ülkeye dönmek isteyen vatandaşların helikopterli bir donanma gemisiyle ülkeye getirilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'ten helikopterle alınan 24 erkek ve 10 kadın, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan eyaletinde bulunan Progreso limanına götürüldü. Meksika vatandaşları daha sonra ikamet ettikleri şehirlere gönderilecek.

Açıklamada tahliye operasyonunun, "Haiti'de organize suç gruplarının neden olduğu ve şiddet, gıda ve temel ürünlerde kıtlık, ekonomik felç ve kamu hizmetlerinin kapanmasıyla kendini gösteren, giderek kötüleşen güvenlik durumuna karşı yürütüldüğü" belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, Haiti'deki krize çözüm bulmak amacıyla Karayipler Topluluğu tarafından 11 Mart'ta Jamaika'nın başkenti Kingston'da düzenlenen üst düzey bir toplantıya katılmıştı.