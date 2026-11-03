Meksika'nın Hidalgo eyaletinde Cessna 210 yerleşim yerine düştü, 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde Cessna 210 yerleşim yerine düştü, 2 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAC'a göre, Pachuca Havalimanı'ndan Cuernavaca'ya gitmek üzere havalanan Cessna 210, Hidalgo'nun Pachuca kentindeki Venta Prieta Mahallesi'nde yerleşim yerine düştü ve uçaktaki 2 kişi öldü. AFAC, kazanın nedeninin belirlenmesi için idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yerleşim yerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meksika Sivil Havacılık Federal Ajansından (AFAC) yapılan açıklamaya göre, Cessna 210 tipi uçak, eyalete bağlı Pachuca'daki havalimanından Morelos eyaletindeki Cuernavaca Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Pachuca'nın Venta Prieta Mahallesindeki yerleşim yerine düşen uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Sivil Savunma, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri aldı.

AFAC, Pachuca Havalimanı Komutanlığı personelinin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiğini ve kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
GüncelCessnaSonoraDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016’daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti
Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
1. Lig maçında sıra dışı olay Sahaya tilki girdi 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
06:10
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler Yanıt çok sert oldu
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 06:15:43. #7.12#
SON DAKİKA: Meksika'nın Hidalgo eyaletinde Cessna 210 yerleşim yerine düştü, 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android