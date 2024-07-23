Meksika'nın polis istihbarat şefi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'nın polis istihbarat şefi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun polis istihbarat şefi Milton Morales Figueroa, alışveriş yaparken sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda sırtına isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitiren Figueroa'nın ölümü, Vatandaş Güvenliği Sekreterliği Başkanı Pablo Vazquez tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Sorumluların bulunması ve adalete teslim edilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

23.07.2024 05:37
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Meksika'nın başkenti Meksiko'nun polis istihbarat şefi, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko'nun polis istihbarat şefi Milton Morales Figueroa, başkentin kuzeyindeki Coacalco kasabasında, alışveriş yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Saldırıda sırtına 3 kurşun isabet eden 40 yaşındaki Figueroa, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vatandaş Güvenliği Sekreterliği (SSC) Başkanı Pablo Vazquez, açıklamasında, olaydan "büyük" üzüntü duyduğunu belirterek, "Meydana gelen korkunç saldırıda meslektaşım ve dostum Milton Morales Figueroa hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Vazquez, sorumluların kısa sürede bulunup adalete teslim edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Figueroa'nın 2022'de 600 kilogram kokainin ele geçirildiği bir operasyona öncülük ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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