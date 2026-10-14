Meksika Savunma Bakanı kartellere karşı İHA savar aldıklarını açıkladı

MEXICO Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, uyuşturucu kartellerinin artan insansız hava aracı (İHA) kullanımından endişe duyduklarını söyledi.

Trevilla Trejo, Meksikalı kartel mensuplarının İHA kullanımını öğrenmek için Ukrayna'da paralı asker olarak savaştığına ilişkin haberlerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kartellerin İHA teknolojisi kullanımının artmasının, kendilerini endişelendirdiğini vurgulayan Bakan Trevilla Trejo, "Bu nedenle geçen yıldan bu yana çok sayıda İHA savar sistemi satın aldık. Bu sistemler sınırın tamamında da bulunuyor ve ABD ile koordineli şekilde operasyonlar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trevilla Trejo, İHA kullanan suç örgütlerinin henüz belirlenmediğine işaret ederek "Bizde ticari İHA'lar yaygın şekilde kullanılıyor, daha sonra bazı gruplar, bunları (İHA'ları) çoğu zaman yetkilileri de hedef alacak şekilde değiştiriyorlar. Ancak bunlar çok gelişmiş İHA'lar değil." diye konuştu.

Meksika ordusu, 4 ve 11 Ekim'de ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde, Rusya-Ukrayna savaşında yaygın kullanılan fiber optik kablolu 15 İHA'ya el koyduğunu açıklamıştı.

Sinaloa, Sinaloa Karteli'nin iki rakip gruba bölünerek bölgesel kontrol için mücadele etmesiyle başlayan kartel savaşının merkezinde yer alıyor.

Guerrero eyaletindeki Los Bayados bölgesi sakinleri, ağustos ayında suç örgütlerinin düzenlediği İHA saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.