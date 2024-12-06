Meksika, Trump ile Göçmen Anlaşması Peşinde - Son Dakika
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Meksika, Trump ile Göçmen Anlaşması Peşinde

Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ile göçmenler konusunda bir anlaşma yapmak istiyor.

06.12.2024 04:46
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile göçmenler konusunda bir anlaşma yapmak istediklerini duyurdu.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın göreve başlamasından sonra ABD tarafından sınır dışı edilecek göçmenlerin, ait oldukları ülkelere gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Sheinbaum, sınır dışı edilecek kişilerin Meksika'ya gönderilmesi durumunda bunu kabul etmeyeceklerini belirterek, "Açıkçası herkesle dayanışma içindeyiz, ancak öncelikli görevimiz Meksikalıları kabul etmek ve diğer ülkelerden gelen kişilerin, hangi ülkenin vatandaşıysa oraya gönderilmelerini sağlamak. Umarım Trump yönetimiyle bu konuda bir anlaşma yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında halihazırda sınır dışı edilen göçmenlere yönelik bir anlaşma bulunduğunu hatırlatarak, "Bu anlaşma gereği, sınır dışı edilen kişiler, ait oldukları ülkelere gönderiliyor. Meksika da bu süreçte geri gönderilenlere yönelik katkı sağlıyor." dedi.

ABD'den gönderilecek yasa dışı göçmenlerle ilgili olarak, ülkenin kuzey sınır eyaletlerinin valileriyle bir toplantı yapacaklarını dile getiren Sheinbaum, olası bir toplu sınır dışı durumunda Meksika vatandaşlarının nasıl karşılanacağını ele alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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