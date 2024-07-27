Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu 'El Mayo' hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu 'El Mayo' hakim karşısına çıktı

Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu Ismael Zambada Garcia, ABD'de tutuklanmasının ardından hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddetti. Garcia'nın avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtti. Bir sonraki duruşma 31 Temmuz'da yapılacak.

27.07.2024 22:27
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Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia, ABD'nin Teksas eyaletinde tutuklanmasının ardından El Paso'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak, kendisine yönetilen tüm suçlamaları reddetti.

Garcia, örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile Texas'ta tutuklanmasının ardından federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Mahkeme kayıtlarında Ismael Zambada Garcia'nın ilk olarak ABD'li hakimi Anne Berton tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar ve ABD'deki yargı sistemine göre sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirildiği görüldü.

Ismael Zambada Garcia'nın avukatı ise müvekkilinin kendisine Teksas'ta yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini belirtti ve "suçsuz" olduğu yönünde görüş bildirdi.

Bir sonraki duruşmanın 31 Temmuz'da yapılacağı ve Ismael Zambada Garcia'nın katılmayacağı, 1 Ağustos'ta yapılacak durum toplantısında ise katılımının zorunlu olduğu kaydedildi.

"El Mayo" 25 Temmuz'da tutuklanmıştı

ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta tutuklandıklarını açıklamıştı.

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin elebaşlarından 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 2023'ün şubatında Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, eylülde ABD'ye iade edilmişti.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: AA

Hakim, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu 'El Mayo' hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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