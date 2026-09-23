Mekteb-i Aşiret-i Hümayun\'dan Kabataş Ticaret Lisesi\'ne 130 yılı aşkın eğitim sürüyor

HAMDİ DİNDİREK/ GÖKÇE KARAKÖSE - İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Beyoğlu'ndaki Kabataş Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim tarihine tanıklık eden asırlık binasında hizmet veriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Mekteb-i Aşiret-i Hümayun'dan Kabataş Sultanisi'ne, kız ve erkek liselerinden ortaokula kadar farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan, bugün ise mesleki eğitim verilen Kabataş Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin asırlık eğitim serüveni ele alındı.

Bugünkü okul binasının bulunduğu alanda 1853'te inşa edilen ilk ahşap yapı, bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

Tarihi yapı, Sultan 2. Abdülhamid tarafından aşiretlerin yoğun ve hakim olduğu bölgelerde devlet otoritesini güçlendirmek amacıyla kurulan "Mekteb-i Aşiret-i Hümayun"a 1892-1906 yılları arasında ev sahipliği yaptı. 21 Eylül 1892'de açılan okul, aşiret reisleri ve ağalarının çocuklarını Osmanlı kültürü doğrultusunda devlete ve saltanata bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyordu. Okulun kurulmasında, Hicaz ve Yemen'de valilik yapan Osman Nuri Paşa'nın hazırladığı raporlar etkili oldu.

Bünyesine 1913'te ilkokulun da eklenmesiyle Kabataş Sultanisi adını alan okul, yatılı ve gündüzlü eğitim verdi. 1923-1924 eğitim öğretim yılında Ortaköy'deki Feriye Sarayları'na taşınmasının ardından tarihi bina farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmayı sürdürdü.

Tarihi binanın değişen kimliği

Kabataş Erkek Lisesi'nin taşınmasıyla boşalan binaya Gaziosmanpaşa Ortaokulu nakledildi. Bina, 1933'ten sonra kız lisesine dönüştürülerek İnönü Kız Lisesi adını aldı.

Yakın çevrede başka bir kız lisesinin açılmasının ardından bina yeniden erkek lisesine dönüştürülerek Beyoğlu Erkek Lisesi olarak hizmet verdi. Daha sonra semtte yeni bir erkek lisesinin açılmasıyla ortaokula çevrilen okul, Fındıklı Ortaokulu adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdü.

Fındıklı Ortaokulu'nun 1973'te yeni binasına taşınmasının ardından tarihi yapı, 1975'ten itibaren Kabataş Ticaret Lisesi olarak eğitim vermeye başladı. Okulda eğitim öğretim faaliyetleri 1980 yılına kadar gündüz ve akşam bölümleriyle sürdürüldü. Aynı yıl akşam lisesinin kapatılmasıyla yalnızca gündüz öğretimine geçildi.

130 yılı aşkın geçmişe sahip Kabataş Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günümüzde muhasebe ve pazarlama alanlarında yüzlerce öğrenci öğrenim görüyor. Eğitim faaliyetleri ikili öğretim sistemiyle yürütülüyor.

Tarihi dokusu korunarak 2017-2018 yıllarında kapsamlı restorasyondan geçirilen bina, Mart 2019'dan itibaren bugünkü görünümüyle eğitim öğretim faaliyetlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Okulda, sektöre hazır eleman yetiştirmenin yanı sıra Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir okulla Erasmus+ programı kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştiriliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında Almanya'dan İstanbul'a gelen yaklaşık 10 Alman öğrenci okulun öğrencileriyle beraber proje geliştirme çalışmalarında bulundu. Lisede eğitim gören 5 öğrenci de bu eğitim yılında değişim programı kapsamında Almanya'ya gidecek.

Öğrenciler staj yaptıkları firmalarda iş sahibi oluyor

Okulun müdür yardımcısı Muhammet Hıdış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. Abdülhamid zamanında "Mekteb-i Aşiret-i Hümayun" adıyla aşiretlerin devlete bağlılıklarını sağlamak için aşiret çocukları için yapılan okulun 1892'de faaliyete geçtiğini anlattı.

Hıdış, okulun 1923'e kadar Kabataş Sultanisi olarak eğitim öğretime devam ettiğini belirterek, "Kabataş Sultanisi, Kabataş Erkek Lisesi olarak şimdiki binalarına taşınıyor. Ondan sonra burası İnönü Kız Lisesi olarak devam ediyor eğitim öğretim faaliyetlerine. 1975'ten günümüze kadar Kabataş Ticaret Meslek Lisesi olarak faaliyetini sürdürüyor." dedi.

"Muhasebe ve Finansman" ile "Pazarlama ve Perakende" bölümleri bulunan okulda yaklaşık 250 öğrenci ile 30 öğretmenin bulunduğunu aktaran Hıdış, "Pazarlama ve muhasebe bölümlerinden eleman yetiştirerek öğrencileri sektöre hazırlıyoruz. 12. sınıfta öğrencilerimiz staja gidiyorlar. Staja da iyi firmalarda başlıyorlar ve bu firmalarda da devam ediyorlar. 'Mezun olduktan sonra bizimle çalışmaya devam et' denilerek öğrencilerimizi alıyorlar. Bu açıdan gayet iyiyiz, iş garantili bir meslek lisesiyiz diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İlçe bazında düzenlenen sportif faaliyetlere de katıldıklarını belirten Hıdış, "Ferdi olarak yarışan okçularımız var, onlar da derece getirdiler. Onun dışında bir spor salonumuz var, orada kendi içimizde turnuvalar yapıyoruz." diye konuştu.

Böyle bir okula atandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Hıdış, "Burası benim ilk atamam ve üçüncü yılım. Burada olmaktan gayet mutluyum. Diğer öğretmen arkadaşlar da burayı benimsemişler ve gerçekten çok kaliteli bir öğretmen kadromuz var. Onlar da burayı kendi okullarıymış gibi sahiplenerek görev yapıyorlar. Bu açıdan çok keyifli ve harika bir okul." dedi.