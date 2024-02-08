Mektebim Koleji, Dubai\'de düzenlenen ödül töreninde ödül aldı

Dubai menşeili networking platformu olan Let's Talk Business Club (LTB Club) tarafından Dubai'de düzenlenen ödül töreninde inşaattan estetiğe, eğitimden yazılıma kadar pek çok alanda ödül verildi. 13 kategoride ödüllerin verildiği törende, Mektebim Koleji 'Eğitimde Mükemmellik Ödülü'nü (Educational Excellence Award) aldı. Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko ise gecede Eğitim Girişimciliğinde İnovasyon Ödülü'nü (Award in Educational Entrepreneurship) ödülünü aldı.
Dubai'de düzenlenen ödül töreninde Türkiye, Dubai, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan'ın en iyileri ödüllendirildi. Gecede Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, 'Award in Educational Entrepreneurship' (Eğitim Girişimciliğinde İnovasyon Ödülü) ödülünü aldı.
Ümit Kalko, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "Özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde bu uluslararası nitelikte ödülü almak daha da gurur veriyor. Atatürk'ün hedeflediği doğrultuda ülkemizi ve eğitim sistemimizi çağdaş medeniyetler düzeyine çıkartmak için gece gündüz çalışacağız. Bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, çözüm ortaklarımıza, kurucularımıza, okullarımızın yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bizlere layık gören LTB Club'e ve yetkililerine de de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Mektebim Koleji, Dubai'de düzenlenen ödül töreninde ödül aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?