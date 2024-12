Mektebim Koleji\'nde Girişimcilik ve Gelecek Temalı Patron Buluşmaları

Güncel

MEKTEBİM Koleji İş Dünyası Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen 'Patron Buluşmaları' söyleşisinde öğrencilere girişimcilik ve gelecek konularında bilgiler verildi. Mektebim Koleji İş ve Girişimcilik Direktörü Fuat Sami, Türkiye çapında girişimcilik turnesi düzenlediklerini belirtip, "Lise ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize 2 saat boyunca başarı ve başarısızlık hikayeleri anlatıyoruz" dedi.

Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen Patron Buluşmaları kapsamında İzmir Bornova Kampüsü'nün konuğu iş insanı ve fütürist Alphan Manas oldu. Söyleşinin açılışında konuşan Mektebim Koleji İş ve Girişimcilik Direktörü Fuat Sami, öğrencilere girişimcilik yolculuğu ile ilgili bazı ipuçları verdi. Türkiye'nin ilk melek yatırım ağının kurucusu Fuat Sami, Mektebim Koleji ile bölgenin en girişimci zincirini oluşturmak için büyük bir projeye başladıklarını anlattı. Mektebim Koleji'nin 25 ilde 45 kampüsü bulunduğunu dile getiren Sami, "Hedefimiz her bir öğrencinin normal derslerinin dışında iş dünyası ve girişimciliğe alışmalarını sağlamak. Anaokulundan itibaren liseye kadar eğitim programları, yarışmalar, yıl boyu süren etkinlikler, yarışmalar yapıyoruz. Kazanan öğrencilerin geçen yıl şirketleri kuruldu. Aslında inanılmaz bir girişimcilik ekosistemi yarattık. Mektebim kolejlerinin geçen yıldan beri iş dünyası ve girişimcilik direktörlüğünü yapıyorum. 25 ildeki 20 binin üzerinde öğrencinin Fuat ağabeyleriyim. Onları girişimcilik tarafında hazırlıyorum. Her kampüste konsey başkanı girişimcilik kulübü ve kendi instagram hesapları var. Her ilde yerel iş dünyası kurulu var. Bizim de yarattığımız kendi iş dünyası kurulumuz var. İller içinde bir yapılanma oldu. Tek derdimiz çocukların girişimcilik sezilerine genç yaşta kavuşmaları. Geçen yıl yarışmalarda 6 yaşında finalistlerimiz bile hocalarıyla beraber sahneye çıkıp fikirlerini sundu. Bu yıl daha güçlü yeni projelere başladık" ifadelerini kullandı.

'ANAOKUL ÖĞRENCİLERİNE FİNANSAL OKURYAZARLIK DERSİ'

Girişimciliğin erken yaşlarda aşılanması gerektiğine dikkati çeken Sami, 'Patron Buluşmaları' adını verdikleri söyleşiler kapsamında iş dünyasının önemli isimlerini öğrencilerle buluşturduklarını dile getirip, "Girişimcilik ne kadar erken yaşlarda gençlerimize aşılanırsa o kadar iyi olur. Şirket de kursak güvenli ortamda bunu simüle ediyoruz. Hedefimiz onların en erken yaşlardan itibaren girişimciliği tanıması. Anaokuluna bile finansal okuryazarlık konusunda müfredat geliştiriyoruz. İş hayatına, mesleklere dair o yaş grubunda dahi farkındalık yaratıyoruz. Tüm etkinlikler olurken aynı zamanda Türkiye çapında girişimcilik turnesi yapıyoruz. Buna 'Patron Buluşmaları' dedik. İş dünyası kuruluna bu yıl Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ve Pınar Eczacıbaşı da katıldı. İnanılmaz bir aile olduk. Onlarla beraber il il geziyoruz. Şu anda lise ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize 2 saat boyunca başarı ve başarısızlık hikayeleri anlatıyoruz. Patron Buluşmaları'nda üst iş dünyası kurulumuzda bir duayen patronumuz da benimle beraber geliyor. Bugün Alphan Manas gençlere teknoloji ve yapay zeka konusunda farklı ufuklar açacak" dedi.

YAPAY ZEKANIN GELECEĞE ETKİSİ

Öğrencilere girişimcilik ve gelecek konularındaki deneyimlerini aktaran Seri Girişimci ve Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas ise Türkiye'nin gelecekteki en önemli çıkış yolunun girişimcilik olduğunu ifade etti. Manas, "Girişimcilik konusuna önem veriyorum. Bugün öğrencilere 'Geleceğe ne kadar hazırız?' konusunda bilgiler aktaracağım. Yapay zeka günümüzün en önemli konusu. 'Yapay zeka geleceğimizi ne kadar etkiliyor?' Bunlarla ilgili konuşacağız" dedi. Söyleşide kendi kariyerinden de örnekler veren Manas, okuldan en düşük puanla mezun olan öğrencilerden biri olduğunu belirtip, 35 yaşında dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü tanısı aldığını kaydetti. Akademik başarısının yanı sıra yaratıcılık ve inovatif düşünceye sahip olduğunu vurgulayan Manas, "Alfa ve Z kuşağı, X ve Y kuşağından daha iyi anlıyor. Onların anlamalarıyla ilgili sorun yok. Sadece onların dikkat süreleri daha dar. Dikkatini çekmek lazım ki istediğimiz mesajları verelim" diye konuştu.