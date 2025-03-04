Melania Trump, İnternetten Kaldır Yasası'na Destek Verdi - Son Dakika
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Melania Trump, İnternetten Kaldır Yasası'na Destek Verdi

Melania Trump, çocukları korumak için Kongre'ye sunulan yasanın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

04.03.2025 01:16
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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışların çocukları, aileleri ve toplumu etkilediğini söyleyerek bu konuda Kongre'ye sunulan bir yasa tasarısına destek istedi.

Melania Trump, Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana ilk kez bir etkinlikte konuşma yaptı.

Çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak için Kongre'ye sunulan "İnternetten Kaldır Yasası" adlı bir tasarıya destek vermek için Kongre'de düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan Trump, "Gençlerimizi internetteki zararlardan koruma ortak hedefi için buradayım." dedi.

Trump, "Dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışlar çocuklarımızın, ailelerin ve toplumumuzun günlük hayatını etkiliyor. Umarım bugünkü yuvarlak masa toplantımız internetteki uygunsuz imajlar konusundaki duyarlılığımızı arttırır." diye konuştu.

Özellikle yapay zeka odaklı dijital dünyada özel hayatın ihlallerinin alarm verecek düzeye geldiğini belirten Trump, "Bu konuda bireylerin mahremini korumak için güçlü güvenlik önlemlerini ve ahlaki standartları öncelemek zorundayız." ifadesini kullandı.

Trump, Kongre'ye sunulan "İnternetten Kaldır Yasası" tasarısına destek isterken, toplantıda daha fazla Demokrat partili lider görmediği için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi ve yetişkinler olarak partizan siyasetin önünde ABD'nin çocuklarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Teksas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ve Minnesota Demokrat Senatör Amy Klobuchar tarafından Kongre'ye sunulan söz konusu tasarı şubat ayında Senatodan geçmişti.

İlerleyen günlerde Temsilciler Meclisi'ne gelmesi beklenen tasarı, yapay zeka veya bilgisayar tarafından oluşturulmuş kişilere yönelik müstehcen görüntü ve videoların çevrim içi platform ve sitelerde yayımlanmasını yasaklıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melania Trump, İnternetten Kaldır Yasası'na Destek Verdi - Son Dakika

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