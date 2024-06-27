Melbourne Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Gösterileri Nedeniyle Disiplin Cezalarıyla Karşı Karşıya - Son Dakika
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Melbourne Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Gösterileri Nedeniyle Disiplin Cezalarıyla Karşı Karşıya

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nde, 19 öğrencinin Filistin'e destek gösterilerine katıldıkları için disiplin cezalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Öğrenci grubu, üniversite yönetiminin güvenlik kamerası görüntüleri ve internet bağlantısı üzerinden elde ettikleri verileri kanıt olarak sunduğunu ve protestoları yasakladığını belirtti. Benzer e-postaların diğer üniversitelerde de gönderildiği ifade edildi.

27.06.2024 16:39
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Avustralya'daki Melbourne Üniversitesinde, 19 öğrencinin kampüsteki Filistin'e destek gösterilerine katıldıkları için uzaklaştırma ya da okuldan atılma gibi disiplin cezalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

"Unimelb for Palestine" adlı öğrenci grubu, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Melbourne Üniversitesi yönetiminin Filistin'e destek gösterilerine katılan en az 19 öğrenciye "uygunsuz davranış sergiledikleri" iddiasını içeren e-postalar gönderdiğini açıkladı.

Öğrenci grubu, üniversite yönetiminin "güvenlik kamerası görüntüleri ve üniversite internet bağlantısından konum takibi ile elde ettikleri verileri kanıt olarak sunduğunu" ve kampüste protestoları yasakladığını belirtti.

Paylaşımda, bu verilerin elde edilmesini "mahremiyetin ihlali" olarak nitelendiren öğrenci grubu, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri tespit etmek ve gözlerini korkutmak için teknolojiyi kullanmayı tercih eden üniversitenin ırkçılık karşıtı politikasını gülünç bulduklarını ifade etti.

Öğrenci grubu, başlattığı imza kampanyasının yer aldığı change.org sitesinde e-postaları alan öğrencilerin okuldan atılmakla veya uzaklaştırılmakla sonuçlanabilecek disiplin cezaları alabileceğini belirtti.

The Age gazetesinin haberine göre ise "Filistin için Öğrenciler" adlı aktivist grup, Melbourne Üniversitesinin yanı sıra Monash Üniversitesinden 9, Deakin ve La Trobe üniversitelerinden 2'şer öğrencinin de benzer e-postalar aldığını, bir öğrencinin gösterilere katıldığı için uzaklaştırıldığını açıkladı.

ABD'deki Columbia Üniversitesinde nisan ortasında başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri mayıs ayında Avustralya'daki üniversitelerde de düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melbourne Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Gösterileri Nedeniyle Disiplin Cezalarıyla Karşı Karşıya - Son Dakika

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