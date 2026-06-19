Melek Zeynep Bulut'un Yeni Eseri Londra'da - Son Dakika
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Melek Zeynep Bulut'un Yeni Eseri Londra'da

Melek Zeynep Bulut\'un Yeni Eseri Londra\'da
19.06.2026 01:17
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Bulut'un 'Eşyanın Sırrına Dair' eseri, BoE Müzesi'nde sergilendi; madde ve mana diyaloguna odaklanıyor.

Sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut'un "Eşyanın Sırrına Dair" adlı eseri, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bulut'un "Eşyanın Sırrına Dair" adlı yerleştirme eseri, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan BoE Müzesi'nde düzenlenen resepsiyonla ziyarete açıldı.

AA muhabirine konuşan Bulut, eserinin BoE tarafından yaklaşık 2 yıl önce sipariş edildiğini ve Londra Mimarlık Festivali kapsamında sergilendiğini belirtti.

Dünyanın en büyük ikinci altın rezervini elinde bulunduran BoE'nin müzesine bununla ilgili bir yerleştirme yapmak istediğini ifade eden Bulut, "Eser, madde ile mana arasındaki diyaloğa odaklanıyor. İnsan bedeni, insan varlığı ve dünyaya ait tüm bilgiler gelip geçicidir. Bütün yaptığımız sergiler ve üretimler birer sahneden ibarettir. İnsanoğlu, bilgiyi aktarmak ve dünyada kendini var hissetmek için sanata temas eder. Dolayısıyla odaklandığımız şey bilgiye duyduğumuz aidiyettir." dedi.

Bulut, eserinin bu düşünceye ironik bir gönderme yaptığının altını çizerek, "(Eser) Dünyanın en büyük altın rezervlerinden birinin üzerinde, çeşitli ses ve ışık kırıcılarla maddeyi kıran bir oturma odası yaratıyor. Bu bir maddenin geçiciliğine ironik bir atıftır." diye konuştu.

Eserin deneysel bir yerleştirme olduğunu ve orijinalde daha büyükken bankanın ölçülerine uyarlandığını kaydeden Bulut, "İç deneyiminde ise çeşitli sonsuz görüntüler, ses kırıcılarla kendi sesinizin, bedeninizin ve ışığın dönüştüğü çeşitli tecrübeler elde ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sergi, BoE Müze Müdürü Saskia Boersma ve Melek Zeynep Bulut'un konuşmalarının ardından açıldı.

Londra'nın City bölgesinde bulunan müzede sergilenen "Eşyanın Sırrına Dair", 3 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melek Zeynep Bulut'un Yeni Eseri Londra'da - Son Dakika

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