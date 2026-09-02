Melih Gökçek, “yurt dışına kayıt dışı para aktarımı” soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verecek - Son Dakika
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Melih Gökçek, “yurt dışına kayıt dışı para aktarımı” soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verecek

Melih Gökçek, “yurt dışına kayıt dışı para aktarımı” soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verecek
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketleri ve yurt dışı yatırımlarına ilişkin haberlerinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketleri ve yurt dışındaki yatırımlarına ilişkin haberlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ağırel de soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vererek elindeki bilgi ve belgeleri Başsavcılığa sunmuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Melih Gökçek, Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel, Melih Gökçek, 3. Sayfa, Politika, Almanya, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek, “yurt dışına kayıt dışı para aktarımı” soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melih Gökçek, “yurt dışına kayıt dışı para aktarımı” soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verecek - Son Dakika
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