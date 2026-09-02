Melih Gökçek, “yurt dışına kayıt dışı para aktarımı” soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verecek

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketleri ve yurt dışındaki yatırımlarına ilişkin haberlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ağırel de soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vererek elindeki bilgi ve belgeleri Başsavcılığa sunmuştu.