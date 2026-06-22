Melih Güner Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı görevine Melih Güner getirildi.
Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı Melih Güner'in Ankara İl Başkanı olarak görevlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, Ankara İl Başkanlığı görevini bugüne kadar sürdüren Mustafa Yanılmaz'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilerek, yeni il başkanı Güner'e başarı dilendi.
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