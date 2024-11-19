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Yazdığı, bestelediği ve söylediği şarkılarla dinleyicilerin beğenisini kazanan şarkıcı Melike Şahin, Londra Caz Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Müzik dünyasında "modern Türk divası" olarak tanımlanan Şahin, İngiltere'nin köklü festivallerinden Londra Caz Festivali'nde 24 Kasım'da EarthH'de konser verecek.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan ve 2017'de solo kariyerine başlayan Melike Şahin'in konserinin açılışını DJ Zag Erlat yapacak.

Her yıl dünya çapında ünlü caz sanatçılarını ağırlayan ve caz müziğinin önemli buluşma noktalarından biri olan festivalde, Seun Kuti, Mario Biondi, The Joy ve Robert Glasper'in arasında olduğu başarılı sanatçılar da dinleyicilerle buluşacak.