Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Büyükbürüngüz Mahallesi'nde Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Büyükbürüngüz Mahallesi'nde Teknik Gezi Düzenledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükbürüngüz Mahallesi'nde yapılan çalışmaları incelemek ve mahalle sakinleriyle bir araya gelmek için teknik gezi düzenledi. Altyapı çalışmaları ve yenilenen hizmetler hakkında bilgi veren Palancıoğlu, mahalle halkını Büyükbürüngüz'e davet etti.

07.08.2024 12:24
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükbürüngüz Mahallesi'ne teknik gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Palancıoğlu, mahalle halkıyla da bir araya geldi.

Kadim bir mahallede bulunduklarını belirten Palancıoğlu, mahalle sakinlerinin büyük bir kısmının İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığını ve yazlarını doğdukları memleketlerinde geçirdiklerini aktardı.

İçme suyu hattının KASKİ tarafından yenilendiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kanalizasyon hattı yenileniyor. Elektrik idaremiz ve KAYSERİGAZ tarafından hem elektrik hem de gazla ilgili ihtiyaçlar karşılanıyor. Mahallemizin yüzde 70'i doğal gaza kavuştu. İnşallah geri kalanını da yapmak için uğraşıyoruz. Biz de altyapı çalışmaları biten alanlarda kilit parke ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Şu anda 4 kilometrelik kilit parke çalışması tamamlandı. İnşallah 4 kilometrelik asfalt çalışmasını da yapacağız. Dolayısıyla mahallemizin altyapısı, yolları ve kaldırımları komple yenilenmiş olacak. Mahallemize hayırlı olsun diyoruz. Muhtarımız ihtiyaçları bildirdikçe mahallemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerçekten güzel bir mahalle, eski bir mahalle. Yapılacaklar tamamlandıktan sonra herkesi Büyükbürüngüz'e çay içmeye bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Büyükbürüngüz Mahallesi'nde Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Büyükbürüngüz Mahallesi'nde Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika
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