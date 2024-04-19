Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seçilen muhtarlarla değerlendirme toplantısı yaptı

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası seçilen muhtarlarla değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyenin konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Palancıoğlu, Melikgazi için hizmet ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yerel yönetimde muhtarların önemine değinerek, "İlçemize 5 yılda pek çok nitelikli hizmet kazandırdık. Mahallelerimizde yapacağımız yatırımlarımız yeni dönemimizde de artarak devam edecek. Bu kapsamda muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Geçtiğimiz dönem hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle ilçemizi belirli bir refah seviyesine ulaştırdık. Bizlere katkı sağlayan kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza yeni görevinizde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından muhtarların talep ve önerilerini dileyen Palancıoğlu'na başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.