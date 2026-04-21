Melikgazi Belediyesi BELFOR'da Teknoloji Projelerini Tanıttı
Melikgazi Belediyesi BELFOR'da Teknoloji Projelerini Tanıttı

21.04.2026 13:55
Melikgazi Belediyesi, BELFOR'da teknoloji projeleriyle dikkat çekti, 'akıllı şehir' hedefini vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Belediyecilik Forumu'na (BELFOR) katılan Melikgazi Belediyesi, teknoloji ve eğitim alanındaki öncü projeleriyle ulusal düzeyde ilgi gördü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyelerin kurumsal kapasitelerini artırmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen forumda, Melikgazi Belediyesi, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından temsil edildi.

Forumda tanıtılan Milli Teknoloji Hamlesi'ne yerel yönetim düzeyinde verilen desteklerden biri olan Havacılık ve Uzay Lisesi Projesi ile teknoloji atölyeleri katılımcılar tarafından takdir topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "akıllı şehir" ve "insan odaklı teknoloji" üretme konusundaki kararlı çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bu başarıda emeği geçen AR-GE Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

