Melikgazi Belediyesi, öğrencilere karnelerini dağıttı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, öğrencilere karnelerini dağıttı

Melikgazi Belediyesi, Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu eğitim kompleksinde düzenlenen törenle öğrencilere karnelerini dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların ve ailelerin yüzlerini güldürdüklerini belirterek, binlerce çocuğun karne aldığını ifade etti. Palancıoğlu, çocukların geleceğinin güzel olmasını dileyerek, yavrulara değer verdiklerini vurguladı.

14.06.2024 13:13
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Melikgazi Belediyesince Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu eğitim kompleksinde düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, düzenlenen törenle çocukların ve ailelerin yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.

Binlerce çocuğun karne aldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kazım Karabekir Mahallemizdeyiz. Burada 3 okul, 1 spor salonu ve büyük bir park yaptık. Karne şenliğini burada gerçekleştiriyoruz. Burada ilkokulumuz, ortaokulumuz ve anaokulumuz var. Binlerce çocuğumuz burada karne alıyor ve mutlular. Allah çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin. Bu ülkeye, ailelerine, vatana ve millete faydalı birer birey olmalarını nasip etsin. Yavrularımıza değer veriyoruz. Karneleri hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi, öğrencilere karnelerini dağıttı - Son Dakika

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