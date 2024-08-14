Melikgazi Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı Sona Erdi

Melikgazi Belediyesinin "Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Melikgazi" temasıyla düzenlediği sağlıklı yaşam ve farkındalık kampı sona erdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren kampta vatandaşlar, spordan sanata birçok etkinliğe katıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kampa katılan vatandaşlara teşekkür ederken, Gesi Kamp Merkezi'nde faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.
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