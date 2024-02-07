Melikgazi Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara atölyeler düzenledi

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Melikgazi Belediyesinin tasarımdan sanata, bilimden el becerisine farlı alanlarda açtığı atölyeler, yarıyıl tatilinde 7-10 yaş grubundaki çocukları ağırladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Şirintepe, Alparslan Türkeş, Yeniköy, Gesi Fatih, Esenyurt mahallerindeki sosyal tesislerde düzenledikleri yarıyıl atölyelerinde çocukların eğlendiğini belirtti.

Çanta boyama, taş boyama, kalemlik kumbara, saat boyama, cam vitray boyama, filografi, seramik saksı, karton maske, kuş evi, 3D maket yapımı gibi birçok atölye düzenlediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu özel etkinlikler ve kurslarda, çocuklara yeni beceriler kazanma ve eğlenirken öğrenme fırsatı sunduk. Çocuklar, çeşitli alanlarda deneyim kazanarak yarıyıl tatilini keyifli geçirme imkanı buldu. Farklı atölyelerde çocuklar üretim yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, becerilerini de keşfetti. Atölyeler ile çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de öğretici şekilde geçirmelerine olanak sağladık."