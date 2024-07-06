Melikgazi Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi Açıyor

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde hizmet verecek aile sağlığı merkezinin vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye değer katan hizmet ve yatırımlara bir yenisini daha ekleyeceklerini belirtti.

İlçeyi nitelikli hizmetlerle donattıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"'Önce sağlık' temasıyla ilçemize 5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırmayı başardık. Butik tarzda hayata geçen aile sağlığı merkezlerimiz ile vatandaşlarımız kendi mahallelerinde, ulaşım sıkıntısı yaşamadan, hızlı bir şekilde sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir. Bu kapsamda Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverimizin işbirliği ile Yeniköy Mahallesi'nde hizmet verecek Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezimizi hayata geçiriyoruz. Aile sağlığı merkezimiz 4 hekim kapasiteli ve 2 eczaneye sahip. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer, eğitim odası, laboratuvar yer alan sağlık merkezimiz zemin ve birinci kattan oluşuyor. 9 Temmuz'da Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde saat 16.00'da gerçekleştireceğimiz resmi açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir."