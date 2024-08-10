Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Konutlarının Temelini Attı

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Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 6 blokta 202 daireden oluşan 2. etap kentsel dönüşüm konutlarının temeli törenle atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel atma töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşümde Melikgazi'nin bir marka haline geldiğini belirtti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 6 bloktan oluşan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmasının yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını ve tamamlandığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah peyzajı yakın zamanda bitecek ve hak sahipleri evlerine oturmaya başlayacak. Yıldırım Beyazıt hakikaten çok farklı bir mahalle haline geldi. Dolayısıyla talepler de her geçen gün artıyor. Şu anda temelini atacağımız kentsel dönüşüm blokları 202 daire ve 6 bloktan oluşuyor. Vatandaşlarımız buradaki memnuniyeti gördükleri için talepte bulundular. Müteahhit kardeşlerimiz temellerini atıyor. 6 blok üç müteahhit tarafından yapıldı ancak sanki tek müteahhit tarafından yapılmış gibi el ele verdiler. Aynı şekilde inşallah 6 bloğumuz da yeni müteahhitlerimiz tarafından yapılacak."

Vatandaşların konut sahibi olabilmeleri için farklı finans modelleri geliştirdiklerini belirten Palancıoğlu, "Geçtiğimiz ay kentsel dönüşümden elde ettiğimiz daireleri yüzde 25 peşin ve 36 ay eşit taksitli olmak üzere faizsiz sattık. Vatandaşlarımız kira öder gibi dairelerini almış olacaklar. Dolayısıyla burada 'kazan kazan' modeli uyguladık. Vatandaşlarımız bankaya gidip kredi çekip, faiz ödeyeceğine belediyemizden taksitle alıyor. Onlara da sıfır dairelerine 15 gün içinde oturma imkanı veriyoruz. İnşallah 2029'a kadar da yine rekor hizmetleri Melikgazi'ye kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Başkan Palancıoğlu'nu çalışmalarından dolayı tebrik etti.