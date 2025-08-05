Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 7 bloktan oluşacak 175 dairelik kentsel dönüşüm çalışmasına başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Altınoluk ve Çorakçılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararla çalışmalarına başlanacak olan "Aydınlıkevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi" hakkında bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda eski otogarın karşısı olan Aydınlıkevler Mahallemizde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde 10 bin 521 metrekare alanda 7 blok 175 dairelik yeni ve çok güzel bir kentsel dönüşüm projemize başlıyoruz. 136 hak sahibi ile anlaşmaya başlıyoruz. Bu mahallemizde yapacağımız bloklarımız çok eski olduğundan dolayı deprem riski teşkil ediyor. Buraya güzel bir dönüşüm projesi yaptık, vatandaşlarımız da oldukça memnun oldular. Buranın devamında askeri lojmanlar var. Onlarla da görüşüyoruz, atıl bir durumda şu an. Burası şehrin girişi. Biz burayı değiştirip güzelleştirirsek inşallah Düvenönü'ne kadar gider diye planlıyoruz. Müteahhitlere kat karşılığı yine ihaleyle yapacağız."