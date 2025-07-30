Melikgazi'de Salça Kaynatma Günleri Başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelenek hale gelen ve ilçenin 3 farklı noktasında gerçekleştirilen "Melikgazi Salça Kaynatma Günleri"nin 4 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, vatandaşlar tarafından sevilen salça kaynatma günlerine her yıl binlerce ailenin katıldığını ifade etti.

Alanda domates satışından, tuza, oduna ve kazana kadar vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık sağladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"3 farklı bölgede salça kaynatma günleri yapıyoruz. Belediyemizin belirlediği alanlarda yapılan Melikgazi Salça Kaynatma etkinliği, is, koku, duman ve çevre kirliliğini önleyerek vatandaşların mağduriyetini de önlüyor. 3 farklı mahallede gerçekleştireceğimiz etkinliğin ilki Belsin Kocatepe'de 4-14 Ağustos'ta, ikincisi Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi'nde 15-21 Ağustos'ta, üçüncüsü ise 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda yapılacak. 24 saat 3 vardiya hizmet veriyoruz."