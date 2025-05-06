Melikgazi\'nin Yenilenen Nikah Salonu Açıldı

Melikgazi Belediyesi, yenilenen nikah salonunun açılışını 05.05.2025'te gerçekleştirerek 1 günde 60 çiftin nikahına ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yenilenen nikah salonu modern ve şık tasarımıyla vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Bazı çiftlerin özel günlerine eşlik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyeye ait nikah salonlarını, evliliğe adım atan çiftlerin hafızlarında kalacak şekilde modern ve şık tasarımlarıyla hizmete sunduklarını belirtti.

05.05.2025 tarihinin evlenmek isteyen çiftlerin seçtiği özel bir tarih olduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de yenilenen nikah salonumuzun açılışını böyle anlamlı bir günde gerçekleştirmek istedik. Bazı çiftlerimizin nikahını gerçekleştirmek de bize nasip oldu. Melikgazi Belediyesi olarak 1 gün içinde 60 çiftin nikah akitlerini gerçekleştirerek rekora imza attık. Ben dünya evine giren bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Melikgazi'mize yakışır hizmetlerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımız devam edecek."