Melikgazi'ye 16 Derslikli Okul Yapılıyor - Son Dakika
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Melikgazi'ye 16 Derslikli Okul Yapılıyor

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Kayseri Melikgazi'de 16 derslikli ilkokul için protokol imzalandı, eğitim yatırımları sürüyor.

Melikgazi ilçesine, Kayseri Valiliği, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever bir şirket işbirliğiyle 16 derslikli ilkokul yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen törende, ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlayacak okulun yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentte ikili öğretimin sona erdirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çocukların kaliteli eğitim alabileceği modern ve güvenli okul binalarının oluşturulmasının önemine dikkati çeken Çiçek, okul yatırımına katkı sağlayan hayırsevere teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun okul, cami ve sağlık ocağı gibi yatırımlarda vatandaşların güvenini kazandığını belirten Çiçek, belediye ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki uyumlu çalışmanın eğitim yatırımlarının hayata geçirilmesini kolaylaştırdığını kaydetti.

Palancıoğlu da belediye olarak eğitim yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.

İlçede bugüne kadar yaptıkları okul sayısının 30'a yaklaştığını anlatan Palancıoğlu, deprem nedeniyle riskli olduğu belirlenen Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nin yıkıldığını, bölgede ilkokul ihtiyacının karşılanması amacıyla yaklaşık 4 bin metrekarelik alanın ayrıldığını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de 16 derslikli okulun tamamlanmasıyla bölgede ilkokul ihtiyacının karşılanacağını ve ikili öğretimin sona ereceğini belirtti.

Okulun yapımına katkı sağlayan Adal Grup AŞ adına Cengiz Hakan Arslan'a teşekkür eden Esen, Melikgazi Belediyesinin eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Müdürlüğünün yanında olduğunu kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi'ye 16 Derslikli Okul Yapılıyor - Son Dakika

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