Melin Pınar 4. Yılında Anıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te Mahra Melin Pınar, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Güvenli sokak çağrısı yapıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 yıl önce sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar (9), ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Belek Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine; kızının ölümünden sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği'ni kurup başkanlığını yapan baba Murat Pınar, dernek genel sekreterlik görevini yürüten anne Derya Pınar, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Anma törenine katılanlar, mezar başına çiçekler koyup dua etti. Anma programında Derya Pınar, kızının sınıf arkadaşı Yiğit Yorulmaz'ın yazdığı mektubu okudu.

'SINIFÇA SENİ HİÇ UNUTMADIK'

Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Merhaba Melin, bugün aramızdan ayrılışının 4'üncü yılı. Sınıfça seni hiç unutmadık. Her zaman aklımızda ve kalbimizdesin. Bu yıl mezun oluyoruz. Hepimiz senin de mezuniyette olmanı isterdik fakat ne kadar fiziken olmasan da ruhen her zaman bizimlesin ve seni çok seviyoruz. Biliyorum, biz seni göremesek de sen bizi görüyorsun. Sen diğer dünyanın en güzel yerinde, cennettesin. Seni unutmayacağız. Her zaman aklımızda ve gönlümüzdesin. Seninle olan anılarımız yaşandı diye sevinsek de bitti diye çok üzülüyoruz. Her zaman bizimlesin. Seni çok seviyoruz çok da özledik cennet meleğimiz."

'BAŞIBOŞ HAYVANLAR KONTROL ALTINA ALINMALI'

Anne Derya Pınar da yaptığı açıklamada "Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği olarak, 28 Mart 2022'de hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Mahra Melin Pınar, Antalya'nın Serik ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken bir kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış ve 23 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Bu acı olay, güvenli sokak ihtiyacını açıkça ortaya koymuştur. Bugün benzer acıların yaşanmaması için çağrımızı yineliyoruz. Derneğimizin yaklaşımı nettir. Başta yaşam hakkı olmak üzere insan haklarının korunması ve hayvan refahının sağlanması. Sahipsiz başıboş hayvanlar kontrol altına alınmalı. Bakımevi ve yaşam alanları yaygınlaştırılmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 15:55:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.